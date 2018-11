Twee jaar geleden kreeg Keoni een hartinfarct. Gelukkig was zijn familie direct bij hem. Zijn oudste broer had een cursus reanimatie gevolgd. Terwijl zijn ouders met de ambulance belden, startte hij de reanimatie. Het had gelukkig effect. De ouders van de twee zonen hebben dan ook één boodschap: "Als er ergens in de buurt een cursus is van het Rode Kruis of van eender wat met betrekking tot reanimatie, schrijf u in."