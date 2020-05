Hoe is 't? Frances wil heel graag weten hoe het nu écht met je gaat

Nu donderdag 14 mei doet Frances Lefebure met Make Belgium Great Again en Rode Neuzen Dag om 17.00 een Instagram Live op de Instagrampagina van Make Belgium Great Again. Ze doet dit omdat ze wil te weten komen hoe het er nu écht aan toe gaat in de hoofden van jongeren! Je kan dit live meevolgen en dan daar je vragen of verhalen delen. Maar omdat Frances op voorhand al wil weten wat er zoals speelt in jullie hoofden - kan je ook nu al je vragen, verhalen of bedenkingen kwijt.

Heb je bijvoorbeeld een vraag voor één van onze experten? Psychiater en gezinstherapeut Dirk De Wachter (K.U.Leuven) en psychologe en gedragstherapeute bij kinderen en jongeren Sarah Bal (Ugent) zullen tijdens deze instagramlive ook standby staan. Of wil je weten hoe actrice en influencer Jamie-Lee Six de voorbije weken in haar kot overleefd heeft? Laat het ons weten via deze vragenlijst, of volg donderdag gewoon live mee op de Instagrampagina van Make Belgium Great Again.