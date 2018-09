Hier kan je de GREAT frigo's terugvinden!

De Great frigo is een publieke frigo voor iedereen uit de buurt waarmee we voedselverspilling willen tegengaan. Iedereen die voedseloverschotten heeft kan er zijn restjes achterlaten. Iedereen die honger heeft, te laat was in de winkel of gewoon voedsel wil redden van de vuilbak, kan er eten komen uit halen. De frigo is gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor alle vragen ivm de Great frigo, klik hier.

Dit zijn de winnaars van de GREAT frigo actie. Wil jij je steentje bijdragen? Rep je dan naar één van de onderstaande locaties!

Vrije Basisschool De Springplank

Godshertogestraat 36, 3200 Aarschot



De Makelarij

Blaarstraat 99 Tongeren

Let's save food

Emile Hullebroeckplein 1, 9000 Gent



Zewopa vzw

Gagelstraat 36, 2200 Herentals