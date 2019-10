GEZOCHT: wie kent deze held?!

22 maart 2016. Een datum die niemand onberoerd laat. Meer dan 3 jaar geleden overleefde Nidhi de aanslagen op Zaventem en dat heeft ze mede te danken aan één man. Eén man die een tijdlang voor haar en 5 andere gewonden heeft gezorgd, tot ze in de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze vond ondertussen alle andere mensen die haar die dag hielpen: elke verpleegster, dokter en politieagent. Maar van deze ene man ontbreekt elk spoor.

Frances Lefebure en haar team ontdekten deze oproep een jaar geleden op VTM “We vonden dit zo’n mooi verhaal dat we absoluut niet konden laten liggen”, aldus Frances. “Na ons eerste contact met Nidhi, waren we nog meer overtuigd. Ze is zo’n warme en positieve vrouw. Nadat onze research vastliep, beslisten we de expert ter zake in eigen huis in te schakelen, Faroek Özgünes,cde Sherlock van VTM. Die was gelukkig direct akkoord om ons te helpen”



In de live-oproep op VTM gaven Frances en Faroek de aftrap van hun zoektocht. Dat deden ze met een getuigenis van Nidhi zelf en van een medewerker van het Rode Kruis die op de dag van de aanslagen op Brussels Airport aan het werk was. Het belangrijkste nieuwe ankerpunt in de zoektocht is een robottekening die hierbij wordt vrijgegeven.



Wat weten we over de man? Tussen 40 en 50 jaar, slank gebouwd, halflang blond, golvend haar, op Brussels Airport op moment van de aanslagen , aan het werk op de vooruitgeschoven medische post, droeg een wit hemd , sprak goed Engels (en nog een andere, door Nidhi niet definieerbare taal)

Frances en haar team roepen iedereen massaal op om zo veel mogelijk tips in te sturen. Dat gebeurde zondag al in het live callcenter dat ze hadden opgericht op alle inkomende telefoontjes te beantwoorden. Het startschot van een grootschalige zoekactie. Wie tips heeft, kan die doorgeven via het telefoonnummer 0800/113 19 of via mail naar: makebelgiumgreatagain@vtm.be