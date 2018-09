FAQ Great Frigo

FAQ Frigo

Hoe werkt de frigo?

Mensen die voedsel op overschot hebben, mogen deze achterlaten in de open koelkast. De persoon die voedsel achterlaat, voorziet elk voedingsmiddel van een etiket met daarop de datum van die dag. Op die manier wordt het voor andere mensen duidelijk hoe lang het voedsel al in de frigo zit. Iedereen die wil kan onbeperkt eten komen ophalen uit de frigo.







Wanneer is de frigo open?

De openingsuren worden bepaald door de organisatie die de frigo zal uitbaten. Een breed toegankelijke frigo (zowel in dagen als uren) is efficiënter. Een organisatie die dit kan voorzien, geniet dan ook onze voorkeur.

Wie mag eten achterlaten?

Handelaren (bakkers, supermarkten), restaurant-eigenaars, particulieren, … Iedereen dus.

Wie mag eten ophalen?

Iedereen die het voedsel kan gebruiken. Dit alles zonder commerciële bedoelingen.

Wat mag er in de frigo?

Dit wordt bepaald door de organisatie die de frigo uitbaat en is dan ook hun verantwoordelijkheid. Wij raden aan om geen bereid voedsel achter te laten.

Wat mag er niet in de frigo?

Alcohol

Open flessen

bedorven voedsel

voedsel waarvan de vervaldatum overschreden is

Hoe lang mogen we de frigo houden?

De frigo wordt geschonken door Medialaan en is vanaf dat moment eigendom van de organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor de frigo?

Wanneer Medialaan de frigo levert, is de organisatie meteen verantwoordelijk voor de werking van de frigo, de uitbating ervan en de opvolging van de inhoud die er in wordt geplaatst. Medialaan is op geen enkel moment aansprakelijk na afgifte van de frigo.