Een man valt op de grond in de wachtkamer. De andere mensen schrikken en weten niet wat ze moeten doen. Tot er een jongen zegt dat hij een reanimatiecursus heeft gevolgd. Hij zet alles in actie om de man te reanimeren. Het is echter opgezet spel, een experiment van het team van Make Belgium Great Again. Zo willen Frances en haar team de mensen aanzetten om een cursus reanimatie te gaan volgen. En jij? Ga jij een reanimatiecursus volgen?