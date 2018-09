Een Hart voor Tom: zo zag de dag van hartpatiënt Tom er uit na Make Belgium Great Again!

We zagen Tom zijn verhaal doen in de eerste aflevering van Make Belgium Great Again. Over hoe moeilijk het is om op tijd een donor te vinden voor een nieuw hart, nieuwe longen, etc. In deze vlog legt Tom ons uit hoe het is om als hartpatiënt te leven, én gaat hij samen met Frances langs bij Qmusic, Joe en VTM Nieuws om te benadrukken hoe belangrijk het is om ons op te geven als orgaandonor. Een lijst met gemeentehuizen die zondag open zijn vind je hier.