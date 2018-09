‘Een Hart voor Tom’: Frances en Qmusic hebben je organen nodig!

Zoals gisteren te zien was in de eerste aflevering van Make Belgium Great Again staan er heel wat mensen op een wachtlijst voor nieuwe organen. Tom is daar één van en is al even aan het wachten op een nieuw hart.

Frances en het MBGA-team hadden al geregeld dat heel wat stadhuizen komende zondag open zijn, zodat iedereen die dat wil tijd kan maken om langs te gaan en zich op te geven als donor.

Ook Qmusic belooft zich hiervoor in te zetten en meer aandacht voor het probleem te creëren, zodat Tom en heel veel mensen met hem hopelijk vlugger geholpen kunnen worden.