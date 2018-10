Download hier de blad-steen-schaar/schaar-steen-papier-poster!

GĂȘnante stiltes of ongemakkelijkheid in de lift, we kennen het allemaal. Daarom bedacht het team van Make Belgium Great Again een klein spelletje: 'Blad, steen, schaar' of is het nu 'schaar, steen, papier'? Zo proberen ze de mensen in de lift aan het spelen en babbelen te krijgen en vergeet niet: "Zwijgen is awkward, spelen is goud".

Hier kan je trouwens de Blad-Steen-Schaar-poster downloaden. En hier als je meer het type bent voor een Schaar-Steen-Papier-poster!