Doe mee en maak kans op een rookmelder

Rookmelders zijn verplicht op elke verdieping in een woning vanaf 2020. Gezien nog niet veel mensen hier al van op de hoogte zijn - en omdat we het ook gewoon graag veilig houden - maak je kans om een rookmelder te winnen.

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jouw meest vurige nummer insturen op de Facebook-pagina van Make Belgium Great Again, via de Instagram-account @makebelgiumgreatagain of op het mailadres makebelgiumgreatagain@vtm.be.

Je kan het wedstrijdreglement hier nalezen.

Veel succes!