Deze man hielp Nidhi door haar moeilijkste uur!

Nidhi hielp ons mee deze robottekening samen te stellen.

Wat weten we over de man?

* tussen 40 en 50 jaar

* slank gebouwd

* halflang blond, golvend haar

* op Brussels Airport op moment van de aanslagen

* aan het werk op de vooruitgeschoven medische post

* droeg een wit hemd

* sprak goed Engels (en nog een andere, door Nidhi niet definieerbare taal)

Frances en haar team roepen iedereen massaal op om zo veel mogelijk tips in te sturen. Dat gebeurde zondag al in het live callcenter dat ze hadden opgericht op alle inkomende telefoontjes te beantwoorden. Het startschot van een grootschalige zoekactie. Wie tips heeft, kan die doorgeven via het telefoonnummer 0800/113 19 of via mail naar: makebelgiumgreatagain@vtm.be