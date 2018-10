De 'hotspot'-ruimte: 12 uur lang overleven zonder verbale communicatie

Heel wat mensen zijn tegenwoordig verslaafd aan een smartphone. Jongeren kunnen vaak niet meer zonder. Het team van Make Belgium Great Again waagt zich aan een confronterend experiment. Ze nodigen tien vrienden uit van KLJ Noorderwijk uit Herentals en nemen de proef op de som. De ene helft moet 12 uur lang overleven in een 'notspot'-ruimte, dus zonder wifi en zonder gsm-gebruik. De andere helft moet 12 uur lang in een 'hotspot'-ruimte overleven, met gsm en wifi, maar wel zonder verbale communicatie. Lukt het deze jongeren om enkel te communiceren via hun smartphone? Of is dit toch moeilijker dan verwacht?