Breng je kleine elektro binnen in je eigen gemeente

Ga door al je kasten en schuiven en verzamel al je oud klein elektro - en breng deze tot en met 19/10 binnen in een recyclagebox of de recupel-verzamelboxen in jouw gemeente.

Hoe kunnen we deelnemen aan de actie?

- Persoonlijk

- Via een organisatie

- Via je gemeente

Waar kan ik naartoe met mijn klein elektro?

Je kan je ingezamelde spullen brengen naar het recyclagepark in je buurt of naar de verschillende inzamelboxen die je in elke gemeente wel vindt. De meeste supermarkten, maar ook vele grote winkels hebben zo’n blauwe box staan. Je kan er altijd naar vragen in je winkel, of op voorhand al eens onderzoeken, via: https://www.recupel.be/nl/waar-naartoe/



Wat is klein elektro?

Heeft het toestel een stekker of werkte het op batterijen - en kan je het dragen met je handen? (Past het in zo’n blauwe box?) Dan heb je klein elektro (en dus ook een beetje goud) in je handen! ;-)

Kan of mag ik zelf een actie organiseren om veel klein elektro in te zamelen?

Dat mag zeker! Let er alleen wel op dat je het elektro veilig bewaart (dit wil zeggen: niet buiten in de regen laat staan / dit moet afgedekt in een container zitten, …).