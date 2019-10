Breng je klein elektro binnen en Make Belgium Great Again

In vele Vlaamse kasten liggen ongebruikte toestellen stof te vergaren, terwijl ze boordevol waardevolle grondstoffen zitten. Dat klein elektro is binnenkort uitzonderlijk geld waard, en wel voor Rode Neuzen Dag.

Speciaal voor Make Belgium Great Again lanceert Frances Lefebure De Grote Klein Elektro Strijd, waarmee ze zo veel mogelijk oude of kapotte elektrische toestellen in het recyclagepark wil krijgen. Om dat te realiseren roept Frances de hulp in van Koen Wauters en Jonas Van Geel. Zij dagen Temse en Borne uit om de strijd aan te gaan tegen elkaar en zoveel mogelijk klein elektro te verzamelen.

Woensdag 9 oktober is D-Day. Dan staan Jonas en Koen, samen met het MBGA-team vanaf 13 uur in de beide gemeenten met een enorme, lege container. Koen doet dat op de Markt in Temse, Jonas in de Boomstraat in Bornem (thv het postkantoor). De opdracht van alle inwoners is deze container zo goed mogelijk te vullen met ongebruikt klein elektro.