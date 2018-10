De allergrootste ergernis van de Belgen in het verkeer? Middenvakrijden. En daar willen Frances en haar team iets aan doen. Ze vroegen aan Ben Weyts om zich op te offeren voor de goede zaak. In een video is te zien hoe de minister van Mobiliteit tegen een lage snelheid over het middenvak op de autosnelweg rijdt. Dat lijkt echter zo want de minister zat niet achter het stuur...