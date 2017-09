Maarten Goffin op zoek naar zijn roots

Woensdag 13 september - Maarten Goffin is een Vlaamse acteur met Braziliaanse roots. Hij speelde al in verschillende fictiereeksen en is op dit ogenblik te zien als voetballer Faruk in Spitsbroers. 34 jaar geleden werd Maarten geadopteerd uit een weeshuis in Salvador, in het noordoosten van Brazilië. Zijn biologische moeder was te arm om voor hem te zorgen en stond hem af onder de naam: Fabrizio Lima Dos Santos. En vanaf daar liep elk spoor dood.

Tot Maarten twee jaar geleden besliste om zijn moeder te gaan zoeken. Na veel speurwerk vond hij haar en een paar maanden geleden zocht hij haar voor het eerst op: met veel verwachtingen en een hoop vragen over hoe en waarom. Het wordt een bijzonder pakkende hereniging. Als Maarten zijn speurtocht nog een stap verder zet, komt een geheim naar boven dat hem helemaal overhoop haalt. Journalist Thomas Van Hemeledonck reisde mee naar Brazilië en volgde de emotionele reis van Maarten.

Telefacts is er om 22.25.