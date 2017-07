Maak kans op het Met Vier in Bed-boek!

Met Vier in Bed bestaat nu ook als boek! Het meer dan 200 pagina’s dikke boek biedt een selectie van de meest inspirerende B&B’s uit België, Frankrijk en Nederland van alle seizoenen van het programma. De vele foto’s én massa’s insidertips voor verrassende activiteiten in de omgeving van de B&B’s laten de vakantiekriebels meteen opflakkeren.

Sta je al te popelen om je volgend uitstapje te boeken? Mooi zo! Want VTM geeft enkele exemplaren van het Met Vier in Bed-boek weg. Het enige wat jij moet doen is onderstaande vraag beantwoorden.

De wedstrijd loopt van maandag 3 juli om 11.00 tot maandag 31juni om 23.50.