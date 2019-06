Loïc, de kerel die geen kok mocht worden, krijgt een kookprogramma bij VTM

Loïc Van Impe is hot op social media. De 25-jarige foodvlogger- en blogger én zijn recepten zijn enorm populair op zowel Facebook, Instagram als Youtube. Zijn vlotte babbel en gepassioneerde, frisse manier van vertellen en koken, maken dat VTM dit jonge kooktalent dit najaar een eigen kookprogramma geeft, elke weekdag in de vooravond.

Loïc heeft twee grote passies: muziek en koken. Hij speelt gitaar in een hardrock-punkband en ook koken is voor hem pure rock & roll. Het culinaire zit in zijn genen: zijn moeder en vader zijn kok en al van kinds af aan doet hij zelf niet liever dan in de potten roeren, bij voorkeur met verse ingrediënten uit zijn eigen groenten- en kruidentuin. Loïc is echt een kind van de kookhype. Niet alleen werd hij opgeleid door zijn ouders en ontelbare kookboeken, hij heeft ook leren koken dankzij de miljoenen filmpjes die hij op televisie en online zag.

Een kookzot kind van zijn generatie

Werelds én lokaal, leergierig, geen hokjesdenker, een milieubewuste consument: Loïc is een kind van zijn generatie. De keuken is van jongs af aan zijn natuurlijke habitat. Hij groeide letterlijk op in de delicatessenzaak van zijn mama, waar hij de ogen uit zijn kop keek en leergierig mee achter de potten kroop. Toch wilde zijn moeder niet dat hij de zaak overnam. “Een kok staat in de keuken wanneer andere mensen feesten”, zei ze altijd wanneer haar zoon luidop over een eigen restaurant droomde. Loïc besloot naar het RITCS te gaan, waar hij afstudeerde als monteur, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Nog tijdens zijn studies begon hij #kotfood-filmpjes te draaien voor studenten die hun vrije tijd liever aan social media dan aan kookboeken spenderen. In 2013 - amper 19 toen - deed hij mee aan het VTM-programma The Taste. De finale won hij net niet, maar wel het eeuwige respect van o.a. jurylid en topchef Gert De Mangeleer, voormalig eigenaar van het driesterrenrestaurant Hertog Jan. Toen hij afgestudeerd was, begon de gepassioneerde kok een tweede reeks vlogs op Facebook. Ondertussen zit hij aan 43.000 volgers en ook op Youtube en Instagram deelt hij zijn culinaire avonturen. Liever een papieren dan digitale versie? Geen nood, Loïc mag zich ook auteur noemen, met zijn boek The Rookie Cook.

Loïc Van Impe: “Ik kook ontzettend graag, heel veel, en al sinds mijn 5 à 6 jaar. Koken is wel echt één van de belangrijkste dingen van mijn leven. Mijn ouders, internet en vooral televisie zijn mijn leerschool geweest. Ik ga mezelf geen chef noemen, maar wel de eerste tv-opgeleide kok. Ik heb àlle tv-programma’s gezien, àlle boeken gelezen, Facebook, Youtube en Instagram zot gesurft. Dit najaar wil ik iedereen laten zien dat koken supertof is. Mijn keuken is altijd heel gemakkelijk, toegankelijk en lekker. Ik vind het geweldig dat mijn filmpjes in de smaak vallen en dat ik nu ook op het grote scherm mijn ding mag doen, ‘op de wilden boef’. Uiteraard beschik ik over een serieuze basiskennis in de keuken, al is mijn honger ontzettend groot en zal ik continu blijven bijleren. Leergierigheid en improvisatie zijn voor mij het allerbelangrijkste. En toch lap ik graag de regels aan mijn laars. Maten, gewichten, hoeveelheden… Ik kook liever op gevoel dan alles exact af te meten. Wanneer ik achter het fornuis sta, begin ik te freestylen en gebruik ik mijn kennis uit àl wat ik ooit op TV zag om tot het lekkerste resultaat te komen.”

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: “Loïc is een multitalent. In The Taste blies hij niet alleen de jury maar ook kijkend Vlaanderen omver, toen hij amper 19 was. Verbazingwekkend want hij heeft nooit een koksopleiding gehad, maar hij kreeg het koken thuis echt met de paplepel mee en zijn passie kent geen grenzen. De voorbije zes jaar heeft Loïc rustig kunnen groeien, zowel in de keuken als achter de schermen van de tv-wereld als monteur. Hij voelt zich helemaal thuis op de set en dat zal je ongetwijfeld meteen merken, zijn drive en enthousiasme druipen van het scherm. Al kijk ik toch echt uit naar de vuurdoop van onze eerste TV-opgeleide chef, die nu zélf een programma krijgt.”

Loïcs kookprogramma wordt geproduceerd door Lecter Media en is vanaf dit najaar elke weekdag te zien bij VTM.