Een vleugje Elvis, een beetje Roy Orbison, een tikkeltje Johnny Cash en een snuifje Willy DeVille: dat is waar Helmut Lotti mee uitpakt. Ook hij koos met I Need Your Love een nummer uit Jaspers meest recente plaat. “Ik had het idee om het nummer even hoog te zingen als jij, wat enorm moeilijk is. Dus zij die gaan sterven, groeten u.”

