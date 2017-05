Wie durft de songs van Gers Pardoel te rappen?

Een opeenvolging van verrassingen. Dat wordt de zesde aflevering van Liefde voor Muziek, waarin de songs van Gers Pardoel centraal staan. De Nederlandse rapper brak door met The Opposites en hun Broodje Bakpao, en scoorde nadien solo de ene hit na de andere. Dat Gers eigenlijk Gerwin heet, een tweelingbroer heeft en vroeger eerder een bengel dan een engel was, komen de artiesten te weten in Mallorca. En ook zijn repertoire gaan dieper dan verwacht…

Zijn entree doet Gers zoals we hem intussen kennen: op een hooverboard. “Ik ben benieuwd of iemand het aandurft om te rappen”, vraagt hij zich af. Het zijn de broers Wauters die de spits afbijten. “Wij kozen voor een nummer waardoor we heel nieuwsgierig werden om jou beter te leren kennen”, klinkt het. “Je kan 20 interviews over jou lezen en nooit zo veel te weten komen als door naar dit nummer te luisteren.” Koen en Kris kozen Zijn en komen met een onverwachte position switch uit de hoek.

Lady Linn kiest voor Gers’ grootste hit Ik Neem Je Mee en weet meteen hoe ze die perfect naar haar hand kan zetten. Het resultaat is een Nederlandstalige electroversie die “heftig binnenkomt” bij Gers. En ook Natalia weet een gevoelige snaar te raken. Zij zorgt voor een kippenvelmoment met Dankbaarheid, dat Gers voor zijn vader schreef toen zijn moeder overleed. “Ik heb het wel omgedraaid”, aldus Natalia. “Ik breng het voor mijn moeder, na het overlijden van mijn papa.”

Hét ticket naar zijn carrière was voor Gers Broodje Bakpao, waarvoor hij samenwerkte met The Opposites. “Die wilde ik graag brengen, maar Bart was me voor”, vertelt Josje. Gelukkig heeft Bart daar de ideale oplossing voor gevonden… Josje zelf pakt uit met die andere grote hit, Bagagedrager. “Ik heb die tekst geschreven toen ik werd opgepakt omdat ik met een gestolen fiets rondreed”, geeft Gers toe. Josje maakt er een stoere battle van: “Jij zingt het voor een chick en ik ben die chick die jou van een repliek voorziet”.

En ook Isabelle A laat zich opnieuw van haar meest verrassende kant zien. Zij koos voor Louise, maar brengt het nummer deze keer niet in het Engels, niet in het Frans en niet in het Nederlands. Wel in een taal waar Gers amper drie woorden van verstaat... “Maar jij maakt het écht sexy”, klinkt het achteraf. Gers sluit zijn aflevering op een originele manier af. “Ik koos een liedje waarin eigenlijk geen tekst zit: Million Voices van Otto Knows. Maar ik heb er zelf iets op verzonnen.” Zijn bewerking Zo Bijzonder slaat in als een bommetje.