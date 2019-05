Naar het optreden van Laura Tesoro is Stef Kamil razend benieuwd. “Zij heeft al heel wat songs op een funky manier aangepakt en ik ben er zeker van dat ze vanavond nog een tandje gaat bijsteken.” Dat doet Laura ook. Zij giet een pittige Laura-saus over Thinking About You All The Time, een song waar geen refrein in zit. “Zát”, corrigeert Laura…