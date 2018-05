Met Verover Mij, de bewerking van Believe scoort Niels Destadsbader momenteel een hit. Al moet Niels bekennen dat de tekst niet op 1-2-3 geschreven was. “Ik heb lang zitten zoeken naar het refrein. Het was bijna iets helemaal anders geworden”, verklapt hij.

Fan van deze cover? Je kan het hier downloaden!