Niels Destadsbader kiest voor What’s The Time in Tokyo, de song waarmee Silvy 4 jaar geleden als Sil deelnam aan Eurosong. “Dit is echt een nummer van mijzelf en ik ben er nog steeds verliefd op. Het ligt me heel nauw aan het hart, want ik kon een andere kant van mezelf laten zien”, vertelt Silvy. Er vloeien dan ook traantjes tijdens Niels’ interpretatie van Tokio.