VERBLUFFEND! Stef Kamil Carlens stelt orde op zaken met 'Way To Your Heart'

Voor Stef Kamil begint te spelen, vertelt Jan het verhaal waarom het eigenlijk Stefs schuld is dat Soulsister gestopt is. Stef vond dat The Way To Your Heart er zeker bij moest zitten: “Het nummer is zo bekend, dus ik heb er wel een klein beetje aan gevezen”. En hij heeft er zich bijzonder mee geamuseerd. Hij krijgt er alvast iedereen mee aan het dansen. Jan is er helemaal niet goed van: “Zo voor je ogen het mirakel zien onttrekken…”.

Download en herbeluister alle nummers hier: https://vtm.be/liefde-voor-muziek/playlist/5