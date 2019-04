Alle artiesten kijken enorm op naar Stef Kamil Carlens, zo ook Milow. Hij moet zich in de arm knijpen na de vertolking van Lay Your Worry Down door Stef Kamil. “Dat uitgerekend jij een song van mij onder handen neemt. Ik wil nu onmiddellijk een heel aantal mensen bellen en zeggen: raad eens met wie ik pingpong heb gespeeld en wie daarnet Lay Your Worry Down gezongen heeft!”