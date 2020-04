SONGTEKST: Sean Dhont - Leef

Op vrijdagnacht in een café (hmm hmm hmm)

Ergens diep in Am-sterdam, ja..

Zat aan de bar met een glas een oude wijze man (hmm hmm hmm)

Zei “Jongen, pak ʼt er nog maar van!”

Oooh, want het leven is al veel te kort (pak alles, alles)

Nee, je kan nooit voorspellen wat het wordt (hmm hmm hmm)

En hij zei “LEEF!”

Alsof het je laatste dag is

Hij zei “LEEF!”

Alsof het nooit echt af is

En hij zei “LEEF!”

Alsof de morgen niet bestaat

Ja, hij zei... “LEEF!” (Oh ooh oh, oh ooh oh)

Lange dagen, gewerkt en gezweet (hmm hmm hmm)

Voor het geld en voor zijn vrouw, ja…

Soms gelachen, maar ook veel te veel gehuild (hmm hmm hmm)

Ijskoud voor een ander ingeruild, oh..

Oooh, ja het leven is al veel te kort (pak alles, alles)

Nee, je kan nooit voorspellen wat het wordt (hmm hmm hmm)

En hij zei “LEEF!”

Alsof het je laatste dag is

Hij zei “LEEF!”

Alsof het nooit echt af is

En hij zei “LEEF!”

Alsof de morgen niet bestaat

Ja, hij zei... “LEEF!” (Oh ooh oh, oh ooh oh)

En ga-a-a-a-aaa-a

Ga-a-a-a-aaa-a

ga-a-a-a-aaa

Pak alles wat je kaaan

En ga-a-a-a-aaa-a

Ga-a-a-a-aaa-a

ga-a-a-a-aaa

Oh ooh oh, oh ooh oh

BRUG: build up, no vocals

En hij zei “LEEF!”

Alsof het je laatste dag is

Hij zei “LEEF!”

Alsof het nooit echt af is

En hij zei “LEEF!”

Alsof de morgen niet bestaat

Ja, hij zei... “LEEF!” (Oh ooh oh, oh ooh oh)

En ga-a-a-a-aaa-a

Ga-a-a-a-aaa-a

ga-a-a-a-aaa

Pak alles wat je kaaan

En ga-a-a-a-aaa-a

Ga-a-a-a-aaa-a

ga-a-a-a-aaa

Oh ooh oh, oh ooh oh