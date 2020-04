SONGTEKST: Regi - Zo Ver Weg

Passionele nachten in het heetst van de strijd

Die tedere momenten die iedereen ons benijdt

We staan hier voor een tweesprong maar we weten niet waarheen

Ach zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen

Want ik wil jouw schouder om op te huilen Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Ja alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel

We waren net achttien en hadden nog niet veel gezien We deden alles samen, nooit kon het echt kapot

Ja in al onze dromen stak de sleutel op het slot

Want ik wil jouw schouder om op te huilen Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zo ver weg van mij

Alles wat ik wil lijkt zo ver weg

Zooooooo, zo ver weg van mij Zooooooo, zo ver weg van mij

Nu zoveel jaren later en zoveel meer gebeurd (ooooh)

We voelen het nog steeds, maar velen hebben 't afgekeurd Ach laat ze nu maar praten, laat ze nu maar doen

We doen nu wat we voelen (oooh)

En denken nog veel aan toen

Want ik wil jouw schouder om op te huilen Jouw huis om in te schuilen

Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Ja alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Alles wat ik wil lijkt zo ver weg Zo ver weg van mij

Zooooooo, zo ver weg van mij Zooooooo, zo ver weg van mij

Alles wat ik wil lijkt zo ver weg