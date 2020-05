SONGTEKST: Regi - Il Nous Faut

Il nous faut du temps

Des insomnies, des engueulades

Des retrouvailles à la bougie

Il nous faut du vent

Un peu de pluie, de longues balades

Et pas de bruit, non pas de bruit

I know what you need I'm thinking of us

We're in a bar

People are just Looking at you

As usually

Why do you care Is it too much I need to know If I'm needed

You and I, Close together

A new dimension

But if we dare We will succeed

Il nous faut aussi

un jean usé

Que l'on partage Deux, troix secrets D'enfants pas sages Il nous faut l'envie De rendez vous

Un très grand lit Sans rien autour, non rien

You and I,

Close together

A new dimension still far from being complete

You and I,

Close together

A new dimension

But if we dare

we will succeed

Du temps, l'envie pas de bruit

La nuit, le jour

Sans rien autour

Toi et moi

C'est presque ça

C'est tellement déjà

Il nous manque si peu choses

Toi et moi

C'est presque ça

C'est tellement déjà

Nous serons ce que l'on ose

You and I,

Close together

A new dimension still far from being complete

You and I,

Close together

A new dimension

But if we dare

we will succeed

Toi et moi

You and I

ah yeah yeah yeah

Toi et moi

You and I

ah yeah yeah yeah