SONGTEKST: Regi - Ik Haal Alles Uit Het Leven

Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt

Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft me achtervolgen en het heeft een heleboel kapot gemaakt

Ik ben een egoïst en dat zal ook wel zo blijven

Maar voorlopig ben ik helemaal alleen

Ik ben een vrije jongen en ik hou van alle aandacht, daar kan ik nu eenmaal niet om heen

Niet om heen

Want ik haal alles uit het leven

Drink de laatste druppel op

Er zijn nachten bijgebleven, stond mijn wereld op z'n kop

Je moet me leren nemen zoals ik altijd ben geweest

Je leeft je eigen leven, maar ik nog het meest

Ik heb zo vele vrienden die mijn leven leuker maken

Ze bezorgen mij in elk geval een lach

Maar is mijn geld straks op, dan zijn zij meteen verdwenen, dat wist ik vanaf de eerste dag

En als ik dingen ooit opnieuw mag doen maak ik dezelfde fouten die ik al die jaren heb gemaakt

Maar ik zal er nooit van leren, daarvoor ben ik veel te koppig en de vraag is of het veel had uitgemaakt

Uitgemaakt

Want ik haal alles uit het leven

Drink de laatste druppel op

Er zijn nachten bijgebleven, stond mijn wereld op z'n kop

Je moet me leren nemen zoals ik altijd ben geweest

Je leeft je eigen leven, maar ik nog het meest

Komt ie dan

Want ik haal alles uit het leven

Drink de laatste druppel op

Er zijn nachten bijgebleven, stond mijn wereld op z'n kop

Je moet me leren nemen zoals ik altijd ben geweest

Je leeft je eigen leven, maar ik nog het meest