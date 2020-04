SONGTEKST: Peter Vanlaet - Nathalie

La place Rouge était vide

Devant moi marchait Nathalie

Il avait un joli nom, mon guide

Nathalie

La place Rouge était blanche

La neige faisait un tapis

Et je suivais par ce froid dimanche

Nathalie

Elle parlait en phrases sobres

De la révolution d'octobre

Je pensais déjà

Qu'après le tombeau de Lénine

On irait au cafe Pouchkine

Boire

un chocolat

La place Rouge était vide

J'ai pris son bras, elle a souri

Il avait des cheveux blonds, mon guide

Nathalie,

Nathalie

Dans sa chambre à l'université

Une bande d'étudiants

L'attendait impatiemment

On a ri,

on a beaucoup parlé

Ils voulaient tout savoir

Nathalie traduisait

Moscou,

Les plaines d’Ukraine

Et les Champs-Élysées

On a tout mélange

Et l’on a chanté

Et puis

ils sont débouché

En riant à l’avance

Du champagne de France

Et l’on a dansé

Et quand la chambre fut vide

Tout les amis étaient partis

Je suis resté seul avec mon guide

Nathalie

Plus question de phrases sobres

Ni de révolution d'octobre

On n'en était plus là

Fini le tombeau de Lenine

Le chocolat de chez Pouchkine

C'est,

c'était loin déjà

Que ma vie me semble vide

Mais je sais qu'un jour à Paris

C'est moi qui lui servirai de guide

Nathalie,

Nathalie