SONGTEKST: Peter Vanlaet - Alweer Een Hart

Hier sneuvelt alweer een hart

Het is deze keer het mijne

Maar ik zal het wel verbijten

Blijf, blijf nog een laatste nacht

Ik wist dat het kon komen

Maar dat wist mijn laatste dromen niet

Ben jij gewoonweg de weg kwijt

Het klinkt als een knoop in je luchtpijp

Het voelt als de grond die onder mijn voeten wordt gehaald

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart

Hier sneuvelt alweer een hart

Ik weet, het kon niet blijven duren

Het liep tegen de muren aan

Ik weet dat het lood in je schoenen staat

Als je ’t mij wil laten weten

Maar ik had het al begrepen

Jij bent alleen maar de weg kwijt

’t klinkt als een knoop in je luchtpijp

Het voelt als de grond die onder mijn voeten wordt gehaald

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

ooh ooh oh oh

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart

Oh oh oh oh

Jouw jacht was mooier dan jouw vangst

Oh oh oh oh

Hier sneuvelt alweer een hart