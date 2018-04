SONGTEKST: Niels - Vreemde Handen

Ik heb met m'n oren dicht naar jou geluisterd

en ik hoorde niets bijzonders aan je stem

toen je al die lieve dingen hebt gefluisterd

dacht je hoogstwaarschijnlijk elke keer aan hem

ik heb bewusteloos naast jou in bed gelegen

en ik heb niet eens een aarzeling gevoeld

toen ik je lichaam zonder passie zag bewegen

omdat je passie voor een ander was bedoeld

het ontbreekt me aan de moed om jou te vragen

of die ander tussen ons is in gaan staan

ook al voel ik mij vernederd en verraden

ik ben doodgewoon te bang dat je zult gaan

ik heb met m'n ogen dicht naar jou gekeken

en ik weet niet meer of ik je nog wel ken

want mijn zekerheid is voor de angst geweken

dat ik eigenlijk een vreemde voor je ben

en dat ik in deze leugen moest belanden

heeft me niet alleen verward maar ook verwond

want je lijf is aangeraakt door vreemde handen

en er zaten vreemde lippen aan je mond