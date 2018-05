SONGTEKST: Niels - Verover Mij

Dit is voor het leven, voor altijd

M'n jawoord aan je geven, 'k wil je nooit meer kwijt

Wat wil ik graag je man zijn, 'k beloof eeuwige trouw

Lief was je altijd, straks ben je ook m'n vrouw

Ik zal altijd naast je staan

Kan met jou de wereld aan

Ja geloof me, ik beloof je, ik zal er zijn

Voor altijd sta ik aan je zij

Want je gelooft in mij

Samen onderweg met jou, de bestemming onbekend

Maar ik voel me veilig zolang jij maar bij me bent

En raken we de weg een keertje kwijt

Ik volg m'n hart, ik heb geen spijt

Slapen doen we niet vannacht

Hoe je stiekem naar me lacht

Wat je voelt, verwacht, bedoelt, vannacht als jij

Me veelvragend in de ogen kijkt

Ja, verover mij

Want als jij me kust

Voel ik mij gerust

Sluit ik m'n ogen

En dan zweef ik

Beef ik

Leef ik

Weet ik

Dat je van me houdt

Over, over, o verover mij

Weet je nog de tijd toen het begon

K's Choice klonk door de boxen toen ik voor je zong

Dat ik in ons geloofde

Touch The fingers of my hand

Dat ik hier sta en jij m'n vrouw bent

Ik zal altijd naast je staan

Kan met jou de wereld aan

Ja geloof me, ik beloof je, ik zal er zijn

Voor altijd sta ik aan je zij

Want je gelooft in mij