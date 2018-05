SONGTEKST: Niels - Tokio

'k Wist niet wat me overkwam

Voor 't eerst door liefde overmand

Smoorverliefd in een ver land, maar ik liep weg, geloof je mij als ik je zeg

De jaren gingen traag voorbij

Na elke herfst kwam weer een winter

Bij elke vrouw die me iets zei

Het was niet jij

Vroeg ik me af, hoe is het ginder

Oh oh oh, ik denk nog vaak aan Tokio

Van waar ik bel, je raadt het nooit

Ik dacht ook zelf niet dat ik ooit

Nog zou beslissen, ik vertrek en ga op reis

Echte liefde kent geen prijs

De jaren gingen traag voorbij

Na elke herfst kwam weer een winter

Bij elke vrouw die me iets zei

Het was niet jij

Vroeg ik me af: hoe is het ginder?

Oh oh oh, ik denk nog vaak aan Tokio.

Ik bel aan Zie je staan Leg jij je lippen op de mijne

En ik zweer Dat ik nooit meer Uit je leven zal verdwijnen

'k Heb je gemist

Heb me vergist

Maar nu blijf ik elke dag, elke seconde, elke nacht bij jou

De jaren gingen traag voorbij

Na elke herfst kwam weer een winter

Bij elke vrouw die me iets zei

Het was niet jij

Vroeg ik me af hoe is het ginder

Ooh, Ooh, Ooh, ik denk nog vaak aan Tokio.

Jij en ik in Tokio.