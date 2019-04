SONGTEKST: Kommil Foo - Stilte na de storm

Een luie zondagmorgen

Jij met koffie en de krant

En ik die zit te kijken

En de toast verbrand

Wij samen in een park

Je ligt te slapen in het gras Bleek, stil

Alsof je sneeuwwitje zelf was

Denkend aan jou Alsmaar weer aan jou In de stilte na de storm

Maar je wilde meer

Je sprak van veiligheid en rust Van iemand voor altijd

Die onvoorwaardelijk troost en sust

Je wou een man die er zou staan Die je zou dragen door je pijn

En hoe ik ook probeerde

Die man kon ik niet zijn

Denkend aan jou Alsmaar meer aan jou

In de stilte na de storm

De hemel grijs en grauw

En alsmaar meer aan jou In de stilte na de storm

Koffie cognac

Op een bijna leeg terras

Er hangt regen in de lucht Ik wou dat je bij me was

Denkend aan jou Alsmaar meer aan jou

In de stilte na de storm

Alsmaar meer aan jou

In de stilte na de storm