SONGTEKST: Kommil Foo - Niet De Man

We hoeven niet te praten

om te kunnen praten,

1 blik lief zegt genoeg

1 zwoele blik,

1 vingerknip,

en ik weet wat je bedoelt

op de achterbank,

op de keldertrap,

op de eikenhouten vloer

(We doen het) in de rozentuin,

in het gras,

we doen het op de akker van de boer

rollebollen in Berlijn

minnekozen in Turijn

hoe zalig kan het zijn,

Maar ik ben niet de man

Die altijd klaar voor je staat

Nee, ik ben niet de man

Je steun en toeverlaat

Iemand die alleen maar droomt van jou

die alles voor je geven zou

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man

Dit is mijn punt.

De liefde schuilt in kleine dingen.

De liefde overvalt je, plots, zomaar.

Je ziet elkaar en Bam!

Een donderslag bij heldere hemel,

een orkaan,

onmogelijk nog op je benen te staan...

Handen af verdomme!

Laat het zijn, laat het groeien,

laat het bloeien,

de liefde verdraagt geen ketenen,

geen boeien, zelfs geen naam.

Elke recuperatie is een belediging, een blaam. Want 1 ding is wet: je kan haar niet dwingen. Probeer het,

probeer haar maar te temmen,

stop haar in een kooi,

en je zal zien: zij ooit zo mooi, zo vrij...

ze verlept, ze gaat dood,

een zieltogend stuk schroot,

een bloem zonder water,

en jij, gevloerd,

je hart gebroken en een kater,

de rest van je leven celibatair als een pater!

Dus nogmaals! Laat ze groeien, laat ze bloeien.

De liefde laat zich niet knechten,

je zou het pleit beslechten,

als het over de liefde gaat heb je geen rechten.

Gouden raad van Mich en Raf:

Handen van die liefde af!

Handen af!

rollebollen in Berlijn

minnekozen in Turijn

hoe zalig kan het zijn

Maar ik ben niet de man

Die altijd klaar voor je staat

Nee, ik ben niet de man

Je steun en toeverlaat

Iemand die alleen maar droomt van jou

Iemand die alles voor je geven zou

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man

Maar ik ben niet de man

Die altijd klaar voor je staat

Nee, ik ben niet de man

Je steun en toeverlaat

Iemand die alleen maar droomt van jou

die alles voor je geven zou

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man

Pak je biezen nu ’t nog kan

want ik ben niet de man