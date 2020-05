SONGTEKST: Karen Damen - Schuppenzot

je pokerface verliest me nooit uit het oog

je houdt van Gucci, maar je pak is te groot

ja, ik weet hoe dat gaat

iedereen roept je naam

maar niemand kent je, niemand slaat alarm

ik heb je door, ik lees je als een boek

je denkt dat iedereen bezwijkt voor je looks

Wel, het spel begint hier

en niet voor m’n plezier

zet ik de deur van m’n hart op een kier

doorzichtig en leeg

te luid en te fake

je tijd tikt langzaam weg

zonnebank bruin

rad van fortuin

Lieve jongen, opgelet:

Oh oh oh. Oh oh oh.

dit is de roulette

Oh oh oh. Oh oh oh.

waar je alles of niets inzet

Oh oh oh. Oh oh oh.

je pokert met je hart op slot

(Oh oh oh)

je lijkt een joker maar

Je bent een schuppenzot

de spanning drijft je in het nauw en het rood

toch blijf je rustig. Zonder slag of stoot

je gelooft in het spel

je denkt: “Ik kom er wel”

het overbluft me en de tijd staat stil

je pakt me in en ik laat je begaan

ijzig kalm vraag je naar mijn naam

en ik sta perplex,

nee ik had niks gemerkt

zoveel charme in 1 stem

doorzichtig en leeg

te luid en te fake

het lijkt alleen maar zo

charmant en vrijuit

rad van fortuin

Karen, opgelet!

Oh oh oh. Oh oh oh.

want dit is de roulette

Oh oh oh. Oh oh oh.

waar je alles of niets in zet

Oh oh oh. Oh oh oh.

Je pokert met je hart op slot

(Oh oh oh)

Je lijkt een joker maar

Je bent een schuppenzot

Naa na naa na naa nanananana

(je waant jezelf een joker)

(je waant jezelf een joker)

(je waant jezelf een joker)

maar

ik ben schuppenzot van jou