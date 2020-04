SONGTEKST: Karen Damen - Het Is Beter Zo

We staan voor de deur

Ik geef je de sleutels van het huis

Een laatste kus, je weet ik kom niet meer thuis

Het is nu voorbij

Nee, niet meer van mij

We gaan uit elkaar

Maar als je me nodig hebt, ben ik daar

Ieder gaat z'n eigen weg voortaan

't Is beter zo, veel beter zo

Het moest zo zijn

Het is oké al doet het afscheid wel wat pijn

't Is beter zo, veel beter zo

Het is gedaan

Het is jammer, 't is over en uit

Laat mij nu maar gaan

't Is beter alleen maar neem de herinnering met me mee

Het vuur is gedoofd, 't was over voor ons twee

Ieder z'n weg, toch blijf je voor altijd in m'n hart

Geen reden voor ruzie of spijt

Een nieuwe start

Ieder gaat z'n eigen weg voortaan

't Is beter zo, veel beter zo

Het moest zo zijn

Het is oké al doet het afscheid wel wat pijn

't Is beter zo, veel beter zo

Het is gedaan

Het is jammer, 't is over en uit

Laat mij nu maar gaan

't Is beter zo, veel beter zo

Het moest zo zijn

Het is oké al doet het afscheid wel wat pijn

't Is beter zo, veel beter zo

Het is gedaan

Het is jammer, 't is over en uit

Laat mij nu maar gaa