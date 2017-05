SONGTEKST: Isabelle A - Zo Zal Het Zijn

Ik wou dat ik de moed had

om mijn gedachten

voorgoed te bevrijden.

Mensen die me pijn doen,

problemen vermijden.

Leven in een wereld

die van mij is,

waar ik veilig en beschut ben.

Waar ik tot mezelf kom.

Geen angsten.

Mijn eigen lied,

en nooit meer

een spoor van verdriet.

Ik wou dat ik een vriend had

die mijn gedachten

voorzichtig uiteennam.

Dat alles wat me pijn doet

nooit meer bij me opkwam.

Leven in een wereld

die van mij is.

Waar ik veilig en beschut ben.

Waar ik tot mezelf kom,

voor altijd. Een mooi verhaal.

Oh, oh, help mij.

Verberg me in jou.

Ik verwarm me dan

helemaal aan je hart.

Help me.

Verberg me in jou.

Leg je vuur

als een kring rondom mij.

Breng me tot leven.

Zo zal het zijn.

Zo moet het zijn.

Zo zal het zijn.

Zou het kunnen zijn.

Zo zal het zijn.

Zo moet het zijn.

Zo zal het zijn.

Zou het kunnen zijn.