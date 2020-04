SONGTEKST: Gene Thomas - Teken Van Leven

Ooh nacht,

ik weet het

Het wordt van mij verwacht

Nacht,

ik voel het

Het heeft me in z'n macht

Er is onrust in m'n hart

En onrust in m'n bloed

De twijfel voedt dat bloed

Dat door m'n aderen vloeit

Geef mij

een teken van leven

Laat me horen

hoe het met je gaat

Laat me weten waar je staat

En waarover je praat

Vertel me

hoe je sterren staan

Zacht

maar zedig

Lig ik hier vannacht

Ik wacht onbevredigd

Ze heeft me in haar macht

De onrust maakt me bang

De onrust wordt te veel

De onrust duurt te lang

Ik denk, ik woel, ik zweet

Geef mij

een teken van leven

Laat me horen

hoe het met je gaat

Laat me weten waar je staat

En waarover je praat

Vertel me

hoe je sterren staan

Want ik hou één blik

op de klok gericht

En één blik op het avondlicht

Maar niets geeft mij een teken

Niets geeft mij de kracht

Niets geeft mij het sein

Dat ik lang verwacht

Geef mij

een teken van leven

Laat me horen

hoe het met je gaa-aat

Laat me weten waar je staat

En waarover je praat

Vertel me

hoe je sterren staan

Geef mij

een teken van leven

Laat me horen hoe het met je gaat

Laat me weten waar je staat

En waarover je praat

Vertel me

hoe je sterren staan

Toe doe doe

Toedoedoedoedoedoe

Toe doe doe

Toedoedoedoedoedoe