SONGTEKST: Gene Thomas - Alle kleuren

AaaaaaaaFrica

gonna get you

gonna get you

gonna get you

Reik je hand naar me uit,

leg ze in de mijne.

En laat ons dromen van betere tijden.

Is je huid donkerder of bleker dan de mijne.

Laat ons proberen

elkaar niet te vermijden!

Niemand op straat spreekt je aan, ziet je

staan.

Waarom doen mensen elkaar toch zo'n

pijn.

Zou het niet beter zijn

als wij voortaan.

Verdraagzaam zijn,

verdraagzaam zijn.

Van Afrika tot in Amerika.

Van op de Himalya tot in de woestijn.

Van Afrika tot in Amerika

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

De planeet, waar je woont,

als ze soms te grauw is.

Laat ons proberen

samen te gaan leven.

Waar het niks uitmaakt

of men purper, groen of blauw is.

Want voor den Gene

is het om het even.

Niemand op straat spreekt je aan, ziet je

staan.

Waarom doen mensen elkaar toch zo'n

pijn.

Zou het niet beter zijn als wij voortaan.

Verdraagzaam zijn,

verdraagzaam zijn.

Van Afrika tot in Amerika.

Van op de Himalaya tot in de woestijn.

Van Afrika tot in Amerika.

Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Oog in oog!

ooooh

Van Afrika tot in Amerika.

Van op de Himalaya tot in de woestijn.

Van Afrika tot in Amerika

Alle kleuren van de regenboog!