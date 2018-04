SONGTEKST: Cocojr - Soms vraagt een mens zich af

Soms vraagt een mens zich af

Hoe het in godsnaam overleven

De nacht vol boze dromen

En de wekker om halfzeven

De heldentocht in de file

De heldentocht naar de discotheek

Om punten te verdienen

En vannacht niet alleen te zijn

We bouwen aan de toekomst, we leven voor elkaar

We bouwen aan de toekomst en we houden van elkaar

Ik zag je voor het eerst

Bij het zwembad met je moeder

Ze was even mooi als jij

Ik werd haar slaaf, haar kleine loeder

En ze kreeg voor haar verjaardag

Een auto van je vader

We doen het op de achterbank

En ik voel me geen verrader

Want we bouwen aan de toekomst, we leven voor elkaar

We bouwen aan de toekomst en we houden van elkaar

Hier heerst vrede

En er is hoop voor iedereen

Hier heerst vrede

En er is genoeg voor iedereen

Want we bouwen aan de toekomst, we leven voor elkaar

We bouwen aan de toekomst en we houden van elkaar

Hier heerst vrede

En er is hoop voor iedereen

Hier heerst vrede

En er is genoeg voor iedereen

Soms vraagt een mens zich af

Hoe het in godsnaam overleven