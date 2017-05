SONGTEKST: Bart Peeters - Als Je Met Je Billen en Je Heupen Shaket

Onvergetelijk.

Onverbeterlijk.

Hoe jij met je billen

en je heupen shaket.

Het is werkelijk

opmerkelijk

hoe elke andere vrouw

dan plots bij jou verbleekt.

Memorabel.

Formidabel.

Hoe jij met je billen

en je heupen shaket.

Onvoorstelbaar.

Niet navertelbaar.

Hoe elke andere vrouw

dan plots bij jou verbleekt.

Veronique De Kock

lijkt plots een slappe brok

als jij met je billen

en je heupen shaket.

Scarlett Johansson een

saaie seut die niet kan 'densen'.

Als jij met je billen

en je heupen shaket.

Ik wil absoluut niet

oppervlakkig lijken.

Maar als jij met je billen

en je heupen shaket,

dan is dat iets wat zich

met niets laat vergelijken.

Dan is dat iets waar men

nog weken over spreekt.

Oh, oh, oh, oh.

Lady Gaga en Rihanna maken

maar beter andere 'plennen'

als jij met je billen

en je heupen shaket.

Shakira en Beyonce kunnen

maar beter met 'vakontie'

als jij met je billen

en je heupen shaket.

Want heel de logica

laat zich verstoren

als jij met je billen

en je heupen shaket.

Ik word knettergek.

Ik raak verloren

als jij met je billen...

Woho, en...

je heupen...

shaket.