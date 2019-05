SONGTEKST: Bart Kaëll - Ik Laat Me Verleiden

Oh het is zo gek hoe vaak ik wel aan je denk

Jou in alles zo herken

je stuurt m’n zijn

Ik zie je op de bus en soms ook wel op de trein

Zie je wandelen op het plein

je stuurt m’n brein

Het is zo heerlijk met z’n twee om weer samen te zijn

Jou te voelen en te kussen want je bent mijn leven

7 op 7

het is zo heerlijk met z’n twee alles samen te doen

jij en ik

want dit mooie leven duurt maar even

je doet me zweven

‘k laat me verleiden

mijn hart door jou bevrijden

‘k laat me verleiden

niets kan ons nu nog scheiden

Oh oh oh oh oh oh

Eh eh eh eh eh eh

Ah ah ah ah ah ah

Oh yeah

Oh oh oh oh oh oh

Eh eh eh eh eh eh

Ah ah ah ah ah ah

Oh yeah

En plots in ’n flits zie ik 1 dag zonder jou

Hoe ik overleven zou

je stuurt m’n zijn

Alleen al het idee te moeten leven zonder doel

Ik wil voelen wat ik voel

je stuurt m’n brein

Het is zo heerlijk met z’n twee om weer samen te zijn

Jou te voelen en te kussen want je bent mijn leven

7 op 7

het is zo heerlijk met z’n twee alles samen te doen

jij en ik

want dit mooie leven duurt maar even

je doet me zweven

‘k laat me verleiden

mijn hart door jou bevrijden

‘k laat me verleiden

niets kan ons nu nog scheiden

Oh oh oh oh oh oh

Eh eh eh eh eh eh

Ah ah ah ah ah ah

Oh yeah

Oh oh oh oh oh oh

Eh eh eh eh eh eh

Ah ah ah ah ah ah

Oh yeah

Oh oh oh oh oh oh

Eh eh eh eh eh eh

Ah ah ah ah ah ah

Oh yeah

Oh het is zo gek hoe vaak ik wel aan je denk

Jou in alles zo herken

je stuurt m’n zijn