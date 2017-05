Songs van Bart Peeters gaan recht naar het hart

Hij staat bekend als de immer sympathieke spring-in-‘t-veld. Hij brak door met The Radio’s en zorgde nadien ook solo voor muzikale parels. Koen Wauters noemt hem de Toon Hermans van de songteksten. En op maandag 8 mei 2017 staat hij centraal in de emotioneelste Liefde voor Muziek-aflevering tot nu toe. Met heel veel vertrouwen leent Bart Peeters zijn repertoire uit aan zijn collega’s. Van Lepeltjesgewijs tot Wat Nog Komen Zou of She Goes Na Na: de artiesten staan voor een rollercoaster van emoties.

Het is Isabelle A die als eerste voor kippenvel zorgt. Zij heeft één van Barts grootste hits – Lepeltjesgewijs – in een Franstalig jasje gestoken. Ze verbaast iedereen met het warme Dormir En Cuillère. “Ik wist niet dat dit mogelijk was met Lepeltjesgewijs”, besluit Bart. “Jouw teksten zijn geniaal in z’n eenvoud”, gaat Josje verder. Zij brengt Ontdooi Me met veel overtuiging en pakt iedereen in met haar stem.

Natalia en Lady Linn weten allebei een gevoelige snaar te raken met hun cover. Natalia koos voor Teardrops van The Radio’s, dat Bart nadien in het Nederlands uitbracht als Poolijs. “Het is heel moeilijk om het origineel nog beter te maken, dus ik heb het over een andere boeg gegooid.” Natalia’s pakkende soulversie roept bij velen herinneringen op aan wijlen Robert Mosuse. En ook Lady Linns vertaling van Wat Nog Komen Zou, dat Bart schreef toen hij zijn vader verloor, gaat recht naar het hart. “Bij mij heet het Raindrops On A Leaf. Omdat we allemaal als regendruppeltjes zijn op een blad, die er zo kunnen afvallen.”

Ook Gers kiest voor een gevoelige song. Hij brengt Hemel, het lied dat Bart vorig jaar nog schreef naar aanleiding van de terroristische aanslagen in ons land. “De tekst leent zich er heel makkelijk toe om dit te rappen.” Clouseau sluit het rijtje af met de allergrootste hit van The Radio’s: She Goes Nana. “De keuze was makkelijk”, klinkt het bij Koen en Kris. “Eigenlijk is dit een nummer waar je niet mag aankomen. Maar we dachten in Gers’ termen: fuck it. Dit is een eerbetoon aan Robert Mosuse.”

Bart Peeters brengt nadien eveneens een eerbetoon aan één van zijn muzikale helden. “Ik heb besloten om lichtvoetig af te sluiten.” Hij brengt Booty Ooty van Johnny Guitar Watson en vertaalde dit speciaal voor zijn grote liefde Anneke naar Als Jij Met Je Billen En Je Heupen Shaket. “Ik heb mijn vrouw leren kennen op een discofuif en dit is ons liedje. Ik draag het op aan Anneke.”