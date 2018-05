“Ten tijde van De Kinderacademie wist ik al: ik wil later zangeres worden zoals Olivia Newton John”, vertelt Silvy. “Toen ik haar als kind in Grease Hopelessly Devoted To You hoorde zingen was ik zo betoverd. Dat is eigenlijk het nummer waardoor ik zelf ben beginnen zingen.” Reden genoeg om iedereen nu in te pakken met haar eigen versie van het nummer.