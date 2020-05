In 2011 bracht Tom het nummer Il Nous Faut uit, samen met de Franse zangeres Elisa Tovati. De single groeide uit tot een megahit: nummer 1 in Vlaanderen en ook in Frankrijk belandde het in de top 5. Regi covert deze hit en haalt daarvoor zijn gouden duo Jake Reese & OT nog eens boven. De twee mogen deze keer niet alleen hun zangtalent, maar ook hun beste Frans laten horen.