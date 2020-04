In 2018 scoorde Regi zijn grootste hit tot nu toe met de feelgood track Ellie, een ode aan zijn oudste dochter. Tom en Kato van The Starlings krijgen de eer krijgen om het nummer te bewerken. Tom doet dat met zijn gitaar in de hand en Kato kruipt voor deze versie zelf achter de piano. Samen herwerken ze het nummer tot 'Honey'.

