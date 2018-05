“Ik wil vooral de auteur-componist Helmut Lotti in de verf zetten”, kondigt Cocojr. aan. “Want weinig mensen weten dat hij hele mooie nummer schrijft.” De reactie van Helmut op zijn keuze voor Won’t You Help Me is sprekend: “Da meende gij ni?! De max! Ik ga u ‘nen toes geven’.” En dan moet Coco’s latinversie nog komen...

Download het nummer hier!