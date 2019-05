Milow zingt voor het eerst in het Nederlands met 'Dat Ze De Mooiste Is'

Iedereen kent het nummer Dat Ze De Mooiste Is van Clouseau, maar slechts weinigen weten dat het uit de pen van Jan Leyers komt. “Het was het eerste Nederlandstalige popnummer dat ik geschreven heb. Ik liet het horen aan Kris Wauters en die zag er direct een Clouseau-nummer in.” Milow gaat er mee aan de slag omdat het hem zo geraakt had tijdens een Clouseau-concert in het Sportpaleis. Het is voor hem de eerste keer dat hij in het Nederlands zingt.

Download en herbeluister alle nummers hier: https://vtm.be/liefde-voor-muziek/playlist/5